Beşiktaş'ta Ghezzal 2 hafta yok

Beşiktaş’ın Hangikredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal Galatasaray derbisini kaçırabilir.

Karşılaşmaya 2. yarıda dahil olan Cezayirli oyuncu, 30 dakika forma giydi. Maçın ardından kasığında ağrı hisseden Ghezzal’ın tedavisine başlandı.

Derbiye kadar hazır duruma getirilmeye çalışılacak 30 yaşındaki oyuncunun karşılaşmada forma giyme ihtimali kapsamlı kontrolleri sonrası netlik kazanacak.



Ghezzal’ın kasığında yırtık tespit edilmesi halinde sahalarda en az 2 hafta uzak kalabilir.



Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 11 maçta görev alan Rachid Ghezzal, 2 gol attı, 3 asist yaptı.