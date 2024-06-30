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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst göreve başladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, sağlık kontrolünün ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde göreve başladı.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst göreve başladı

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak 'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı çalıştırıcının dün yapılan sağlık kontrolünün ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde görevine başladığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst Çalışmalara Başladı

Dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçen Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevine başladı.

Teknik ekibimizle bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Giovanni van Bronckhorst, daha sonra tesisimizde görevli personelimizle tanıştı.

Öte yandan; Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst, Yardımcı Antrenörlerimiz Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel, teknik ekibimiz ve tesisimizde görevli personelimiz tanışma yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti."

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