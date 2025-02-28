Beşiktaş'ta Hasan Arat için ihraç talebi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta 1 Mart Cumartesi günü Divan Kurulu Toplantısı da gerçekleşecek. Siyah - beyazlılarda toplantı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İHRAÇ TALEBİ



Sports Digitale'in haberine göre Beşiktaş Kulübü eski başkanı Hasan Arat için bazı kongre üyeleri "kesin ihraç" talebiyle dilekçe yazıp yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

"SAVUNMALARI İSTEYECEĞİZ"



Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ise HT Spor'a yaptığı açıklamada "Eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten kesin ihracı talebiyle yazılan dilekçeler, yönetim tarafından kurulumuza teslim edildi. İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan eski başkan Arat'ın gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmasının beklenmediği belirtildi.



Aralık 2023'teki olağanüstü kongrede Beşiktaş Başkanı seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yılın ardından 29 Kasım 2024'te görevinden istifa etmişti.