Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın yerine getirilen Hüseyin Yücel kimdir? (Hüseyin Yücel'in özgeçmişi)

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu.

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?



Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel, 11 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yücel İstanbul'da Saint Benoit Lisesi’ni bitirmesinin ardından Fransa'da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimi aldı.



Üniversiteden 2005'te mezun olunca Türkiye’ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde görev alırken, 2011'de Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.



Yücel 2017'de Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurarken, takım ilk yılında Süper Lig'e çıktı, 2022'de FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.



Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji SK'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Aynı zamanda Beşiktaş JK ikinci başkanıdır. İki çocuk babası olan 42 yaşındaki Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.