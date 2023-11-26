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Beşiktaş'ta hedef Isco: Devre arası çalışmaları başladı

Beşiktaş'ta sezon başında yapılan transferlerin performansıyla beklenti altında kalması ve sık sık sakatlık yaşamasıyla birlikte gözler devre arasına çevrildi. Ara transfer dönemine yeni hocası ve yönetimiyle girecek siyah-beyazlıların Isco'yu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta hedef Isco: Devre arası çalışmaları başladı

Devre arasına yeni hoca ve yeni yönetimiyle girecek olan 'ta takviye çalışmaları sürüyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak gündeme gelen isim Real Madrid'in eski yıldızı Isco oldu.

Madrid'den ayrılmasının ardından futbola ara veren ve Real Betis ile anlaşmasıyla birlikte yükselişe geçen Isco'nun ilk 11 için düşünüldüğü belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş İspanyol futbolcu için bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

31 yaşındaki oyuncu Real Betis formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.

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