Beşiktaş'ta hedef Mircea Lucescu

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, anlaşma aşamasına geldiği Giovanni van Bronckhorst'ta çıkan pürüzlerden sonra rotayı Mircea Lucescu'ya çevirdi.



Romanya'ya giderek Lucescu ile görüşen Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, görüşmenin tüm detaylarını başkan Arat'a iletti. 79 yaşındaki teknik direktörün de şartlarını öğrenen Aybaba, Hasan Arat'ın durumu ele alması ve yönetim kurulunda da değerlendirilmesi sonrası yeniden harekete geçecek ve Lucescu ile anlaşma zemini arayacak.



Mircea Lucescu son olarak Dynamo Kiev'de görev yapmış ve Konfrerans Ligi play-off turunda Beşiktaş'a rakip olmuştu. Deneyimli teknik adam 3 Kasım 2023'de istifa etmişti.



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