Beşiktaş'ta hiç maça çıkmadı, ayrılık açıklandı: Brezilya'ya gitti

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Elan Ricardo, Athletico Paranaense'ye kiralandı.

Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.

Elan Ricardo, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a olmuştu.

HİÇ MAÇA ÇIKMADI

Piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro olan genç futbolcu, 'ta hiç resmi maça çıkmadı.

