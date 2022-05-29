Beşiktaş'ta ikinci Ahmet Nur Çebi dönemi

Son dakika haberi! Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, yeniden başkan seçildi.



Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.



Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu.



Ayrıca başkan adaylarından Fuat Çimen, kesin sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala yönetim listesi ve ailesiyle birlikte Ahmet Nur Çebi'yle tokalaşarak tebrik etti. Çebi de Çimen'in tebriğine teşekkür ederek karşılık verdi.



ÇEBİ'DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kongre üyelerine teşekkür etti.



Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Ahmet Nur Çebi, "Bugün yorucu ama çok keyifli bir gün oldu. Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, Beşiktaş'a hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.



Bir önceki dönemde listesinde yer alan eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Çebi, "Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar, hata yapanlar olabilir ama bütün camia bilmeli ki aday olan herkesin her şeyi Beşiktaş için yaptığını iyi biliyorum" diye konuştu.

"BU KADAR AZ ADAY ÇIKMAMALIYDI"



Seçim sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Çebi şunları kaydetti:



"Seçim sonuçları kazanan için de kaybeden için de bir değerlendirme gerektirir. Herkes gibi ben de değerlendirip sonuç çıkarmaya çalışacağım. Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş'a hizmet edecek çok kişi olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'a hizmet edecek kişiler aday olmalı. 17-18 bin oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesi buradaydı, diğerleri neredeydi? Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen gelemeyen arkadaşlarımızın kenetlenmeye ve bizlerle beraber olmaya davet ediyorum. Bundan sonra birbirimize destek olalım. Bundan sonra kartalın en yüksek noktada uçması için birlik olalım. Bu bir birlik çağrısıdır."

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YÖNETİM KURULU



Çebi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:



Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak



Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

