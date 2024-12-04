Beşiktaş'ta ilk aday Hüseyin Yücel

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 29 Aralık Pazar günü yapılacak. Karar, yönetim kurulunun toplantısında alındı.



Bu gelişmenin ardından mevcut başkan Hüseyin Yücel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Beşiktaş'ta potansiyel başkan adayları, Serdar Adalı ve Fikret Orman'ın kararı ise net değil.

Eski Başkan Ahmet Nur Çebi ise aday olmayacağını açıklamıştı.

NELER YAŞANDI?



Beşiktaş'ta son 1 hafta çok hareketli geçti.



Hasan Arat başkanlıkta 1. yılı dolmadan istifa etti, görevi 2. başkan Hüseyin Yücel üstlendi. Ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la yollar ayrıldı, onun yerine takım Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.

