Beşiktaş'ta ilk imzalar atıldı: Hasan Arat özkaynak sözünü tuttu

Beşiktaş'ta göreve gelen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri ilk imzasını altyapıdan iki futbolcuyla gerçekleştirdi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Seçim öncesi Beşiktaş'ın özkaynağı altyapılarına yoğunlaşılacağını belirten yönetim, U-19 takımında oynayan 2005 doğumlu Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığini TFF'ye bildirdi.
MAZBATASINI ALIP GÖREVE BAŞLADI
Beşiktaş'ta Pazar günü düzenlenen kongrede Hasan Arat 7 bin 271 oy ile siyah-beyazlıların 35. başkanı oldu.
Arat ve yönetim kurulu üyelerine bugün Tüpraş Stadyumu'nda yapılan törenle mazbataları takdim edildi ve göreve başladı.
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