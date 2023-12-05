Beşiktaş'ta ilk imzalar atıldı: Hasan Arat özkaynak sözünü tuttu

Beşiktaş'ta göreve gelen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri ilk imzasını altyapıdan iki futbolcuyla gerçekleştirdi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Seçim öncesi Beşiktaş'ın özkaynağı altyapılarına yoğunlaşılacağını belirten yönetim, U-19 takımında oynayan 2005 doğumlu Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığini TFF'ye bildirdi.

MAZBATASINI ALIP GÖREVE BAŞLADI

Beşiktaş'ta Pazar günü düzenlenen kongrede Hasan Arat 7 bin 271 oy ile siyah-beyazlıların 35. başkanı oldu.

Arat ve yönetim kurulu üyelerine bugün Tüpraş Stadyumu'nda yapılan törenle mazbataları takdim edildi ve göreve başladı.