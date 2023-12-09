Beşiktaş'ta ilk yarıda 2 sakatlık

Süper Lig’in 15’inci haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısında Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu.

Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 45+3. dakikasında ise sakatlık yaşayan Umut Meraş yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Böylelikle Beşiktaş derbide 45 dakika 2 sakatlık yaşadı.