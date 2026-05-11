Beşiktaş'ta istikrarsız ve kupasız sezon

Beşiktaş , 2020-2021 sezonunda elde edilen şampiyonluğun ardından yönetim, teknik heyet ve kadroda bir türlü istikrarı sağlayamadı.

Söz konusu istikrarsızlık, bu süreçte Süper Lig 'de sahadaki sonuçlara yansıdı. Beşiktaş, ligde son şampiyonluğun ardından zirve yarışının uzağında kaldı ve son 5 sezonda ilk 2 sıraya giremedi.

Ligde bir haftası kalan sezonu 4. sırada bitirmesi kesinleşen siyah-beyazlı ekip, söz konusu zaman diliminde 2 kez TFF Süper Kupa'yı, 1 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

KULÜP SON 5 YILDA 4 BAŞKAN GÖRDÜ

Beşiktaş'ta istikrarsız yapı yönetimde de kendini gösterdi.

Son şampiyonlukta başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Nur Çebi, Ekim 2019'dan başladığı görevini 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile bıraktı.

Aynı gün yapılan olağanüstü genel kurulu kazanarak başkan seçilen Hasan Arat'ın dönemi ise uzun sürmedi. Üst üste alınan olumsuz saha sonuçlarının ardından toplamda 363 gün yaptığı başkanlık görevinden ayrılan Arat'ın yerine ikinci başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu.

Hüseyin Yücel, yaklaşık 1 ay görev yaparken bir kez daha yapılan olağanüstü genel kurulla bu kez Serdal Adalı görevi devraldı.

Bu kısa dönemde 4 başkanın görev yapması, teknik heyet ve oyuncu kadrolarında da istikrarı önledi.