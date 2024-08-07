Beşiktaş'ta Jean Onana gelişmesi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan ve devre arasında Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceği merak ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, siyah-beyazlıların Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa mücadelesinde forma şansı bulan Kamerunlu orta sahanın takımda kalma ihtimalinin arttığı öne sürüldü.

HASAN ARAT'TAN ONANA MESAJI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, derbi galibiyetinin ardından, "Beşiktaş bugün Onana'yı da kazandı. Onu da bir transfer olarak görün." diye konuşmuştu.

24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon devre arasında 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralanmış, ancak Fransız ekibinin opsiyonu kullanmamasından dolayı siyah-beyazlılara geri dönmüştü.

YENİDEN GÖZE GİRDİ

Slovenya'da düzenlenen hazırlık kampına katılan Jean Onana'nın gösterdiği performansla yeniden göze girmeyi başardığı belirtildi.