Beşiktaş'ta Jean Onana gelişmesi: Fransız devi talip oldu

Beşiktaş'ta sezon başında Lens takımından 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Jean Onana beklentilerin altında kaldı.

Süper Lig'de yalnızca 12 dakika süre bulan Kamerunlu futbolcu, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alıyordu.

KİRALIK ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Beşiktaş ile 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralık olarak anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİNDE SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Öte yandan Kamerunlu orta sahanın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.