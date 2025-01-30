Beşiktaş'ta Jean Onana'nın ayrılığı KAP'a bildirildi

Beşiktaş, ara transfer döneminde Can Keleş'in ardından ikinci ayrılığı açıkladı.

Siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kalan Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla beraber İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlılardan yapılan KAP bildirimi şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

Kamerunlu oyuncu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.