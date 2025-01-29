Beşiktaş'ta Jean Onana'nın yeni takımı duyuruldu
Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Jean Onana'Nın yeni adresi belli oldu. İtalyan kaynaklara göre, siyah-beyazlıların Kamerunlu orta sahayı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Beklentilerin altında kalan Jean Onana için İtalyan basınından bir iddia ortaya atıldı.
Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlıların Kamerunlu orta sahayı satın alma opsiyonuyla beraber Serie A ekibi Genoa'ya kiraladığı öne sürüldü.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Lens'ten 4 milyon euroluk bonservis bedeliyle Onana'yı kadrosuna katmıştı.
25 yaşındaki oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
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