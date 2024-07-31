Beşiktaş'ta Jean Onana'ya İtalya'dan talip

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık geçiren ve sezon öncesi hazırlık kampına geri dönen Jean Onana için yeni bir iddia ortaya atıldı.



Giornale di Puglia'nın haberine göre, Serie A ekibi Lecce'nin siyah-beyazlıların 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile ilgilendiği öne sürüldü.

Lecce, Sportif Direktörü Pantaleo Corvino'nun önümüzdeki günelrde oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Lecce'ye transfer etmek için görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR OYUNCU"

Corvino, "Jean Onana ile ilgileniyoruz. Çok güçlü bir oyuncu. Onu transfer etmek için şartların uygun olup olmadığına bakacağız." ifadelerini kullandı.

JEAN ONANA'NIN KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Olympique Marsilya formasıyla 13 maça çıkan ve bir gol atan Onana, kariyerinde Lens, Beşiktaş, Olympique Marsilya, Bordeaux ve Lille formalarını giydi.

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Jean Onana, 13 resmi maçta 1 gol kaydetti.

Fransız oyuncu kariyerinde lens, Marsilya, Bordeaux ve Lille formalarını giydi.

Ayrıca 24 yaşındaki oyuncu Kamerun Milli Takımı için de 10 maça çıktı.