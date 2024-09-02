Beşiktaş'ta Joao Mario transferinde sona doğru

Önceliğinin kanat transferi olduğunu açıklayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, siyah-beyazlıların Benfica forması giyen Joao Mario transferinde sona yaklaştığı ve anlaşmanın yakında gerçekleşeceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardığı ve görüşmelerin son detaylarının beklendiği kaydedildi.

Benfica ile 149 resmi maça çıkan Joao Mario, bu mücadelelerde 36 gol atıp, 26 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig'de yaz transfer sezonu 13 Eylül tarihinde sona erecek.

Ancak Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya 3 Eylül 2024'ü 4 Eylül 2024'e bağlayan gece saat 01:00'e kadar teslim etmek zorunda.