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Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcunun da sözleşmelerini feshetme kararı aldı.



Atiba ve N’Koudou’nun kontratları sezon sonu tamamlanacaktı. Atiba’nın Beşiktaş’tan ayrılması ile siyah-beyazlı kulüpte 10 yıllık dönemin sonuna gelindi.



2013’te PSV Eindhoven’den transfer edilen 40 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ta 10. sezonunu yaşıyordu. Atiba 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.



Beşiktaş’ta 333 maça çıkan Kanadalı oyuncu, siyah beyazlı takımda en fazla forma giyen yabancı oyuncu olarak da tarihe geçti.



Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın sözleşmesi de feshedilmişti. Brezilyalı oyuncu Çin’in Beijing Guoan takımına transfer oldu. Siyah-beyazlı takım ile 88 maça çıkan Souza, 9 gol atıp, 4 asist yapmıştı.