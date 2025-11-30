Beşiktaş'ta Jota Silva ilk kez 11'de başladı, golünü attı
30.11.2025 22:10
Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11’de başladığı Fatih Karagümrük mücadelesinde gol attı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların ilk golü 41. dakikada Jota Silva'dan geldi.
Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11'de başlayan Jota, gol sevinci yaşamayı başardı.
Şu ana kadar ligde top koşturduğu 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor ve Antalyaspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı.