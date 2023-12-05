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Beşiktaş'ta kader derbisi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin sonucuna göre beklentileri karşılamayan bazı oyunculara fatura kesilebileceği aktarıldı. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde en az 2 takviye yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta kader derbisi

Trendyol 'in 15. haftasında , sahasında 'yi konuk edecek.

Siyah-beyazlılarda derbi öncesi kaybedilen 2 puan ve Hasan Arat yönetiminin göreve başlaması, galibiyetin önemini daha da artırdı.

KADRO DIŞI KARARI GELEBİLİR

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın derbiden mağlup ayrılması halinde beklentileri karşılamayan futbolcuların kadro dışı bırakılacağı öne sürüldü.

EN AZ 2 TAKVİYE

Hasan Arat ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde kadroya en az 2 takviye yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Colley, Masuaku, Amartey ve Bailly'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olmasıyla birlikte teknik direktör Rıza Çalımbay'ın savunma transferine sıcak baktığı kaydedildi.

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