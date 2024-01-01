Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncuların son durumu: Aboubakar'a Brezilya'dan teklif

Beşiktaş, kadro dışı kalan oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ERIC BAILLY, VILLARREAL'E İMZA ATTI

Siyah-beyazlılara sezon başında Manchester United'dan bedelsiz olarak transfer edilen Eric Bailly, geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşma sonucu Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek Villarreal ile anlaştı.

ABOUBAKAR BREZİLYA YOLCUSU

Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin ardından ayrılacak bir diğer isim ise Vincent Aboubakar olabilir.

Brezilya ekiplerinden Gremio, Kamerunlu forveti kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlayan Gremio anlaşma zemini arıyor.

VALENTIN ROSIER'E TRABZONSPOR TALİP

Kadro dışı bırakılan bir diğer isim ise Valentin Rosier. Fransız sağ bek oyuncusu bordo-mavili ekibin transfer listesinde yer alıyor.

Resmi temaslara başlamayan Karadeniz ekibinin, olası Larsen ayrılığı ihtimalini göz önünde bulundurarak Rosier'i kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ GHEZZAL'IN OPSİYONUNU KULLANMAK İSTEMİYOR



Rachid Ghezzal’ın durumu ise daha farklı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Cezayirli oyuncu, bu sezon 20 maçta forma giyerse 1 yıllık opsiyonu devreye girecek.

Ghezzal bu sezon 12 maçta görev aldı. Opsiyonu kullanmak istemeyen siyah beyazlılar, Cezayirli oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek.



JEAN ONANA İÇİN HENÜZ TEKLİF YOK



Kadro dışı bırakılan Jean Onana için ise henüz teklif gelmedi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kamerun’un Afrika Kupası kadrosuna da alınmadı.