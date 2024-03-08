Beşiktaş'ta kadro planlaması: Salih, Cenk ve Rebic için karar verildi

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'un gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı yönetiminin her iki oyuncuyla masaya oturup yola devam etmek istediklerini ilettiği öne sürüldü.

Salih ve Cenk ile yapılan toplantıda Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın yer aldığı belirtildi.

Yöneticilerin, deneyimli futbolculara teknik direktör Fernando Santos ile gelecek sezona dair yapılan planlardan bahsettiği de ifade edildi.

1 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

Her iki oyuncuyla da yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildirken, 1 hafta içerisinde resmi tekliflerin yapılacağı aktarıldı.

REBIC İÇİN KARAR

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Ante Rebic ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hırvat oyuncunun bonuslarla birlikte maliyeti 100 milyon lirayı aşıyor.

Rebic, bu sezon Beşiktaş'ta görev yapan 5 hoca tarafından da tercih edilmedi.