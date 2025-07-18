Beşiktaş'ta kamp bitti, Solskjaer tam 9 ismin biletini kesti!

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda 24 Temmuz’da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avusturya’da hem sezonun hem de bu önemli maçın hazırlıklarını yaptı. Kamp boyunca ağırlıklı olarak sabah sahada, akşam salonda antrenman yaptıran Ole Gunnar Solskjaer, 4 hazırlık maçında hemen hemen tüm oyunculara şans vererek herkesin durumunu yakından görme fırsatı elde etti.



Yeni santrfor Tammy Abraham’a göre oyun sistemi kuracak olan ve bunu açıkça belirten Solskjaer, antrenmanlarda ve maçlarda 4-2-3-1 sistemi üzerinde dururken, ara ara santrforsuz 4-6-0 sistemini de uygulatmaktan vazgeçmedi.



KANAT VE 6 NUMARA EKSİKLİĞİ NET OLARAK GÖZE ÇARPIYOR



Santrfora Tammy Abraham, orta sahaya Orkun Kökçü’yü, sol beke Jurasek’i alan Beşiktaş’ın, geçen sezon en çok eksiğini hissettiği kanat ve 6 numara mevkisine henüz transfer yapılmadı.



Oynanan hazırlık maçlarında Rashica, Joao Mario, Rafa, Muci, Arroyo gibi isimler sürekli denense de hem hücumda hem de savunmaya yardımda yeterli seviyede kanat oyuncusunun olmadığı, maçlarda çok net bir şekilde göze battı. Aynı şekilde verilen pozisyonların ortadan geçişler ve kanat arkasına sarkıtılan pozisyonlardan doğması da takımda 6 numara eksikliğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.



Mevcut 6 numaralardan Al Musrati’nin antrenmanlarda ve maçlarda sıfır konsantrasyonda olması, her an ayrılacağının en büyük işareti. Amir ve Kartal iyi niyetli olsalar da şampiyonluk yarışında yüksek katkı sağlayacak seviyede değiller. Tüm bunların ışığında en az iki kanat ve bir 6 numara transferi kaçınılmaz durumda. Gedson Fernandes’in bonservisinin Benfica’dan alınması ve akabinde hemen satılması durumunda da yine bir 8 numara transferi gerekli hale gelecek gibi.