Beşiktaş'ta Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
28.11.2025 15:24
Resmi Kurum
AA
Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.