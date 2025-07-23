Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu sesleri: Transfer görüşmeleri başladı

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bir sezonun ardından yurda dönebilir.



BEŞİKTAŞ, BENFICA İLE BU KEZ KEREM İÇİN MASADA

Kariyerine Benfica'da devam etmek istemeyen Kerem Aktürkoğlu için Beşiktaş devreye girdi. Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.



Beşiktaş bonservis konusunda Benfica ile anlaşması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine katacak.

BEŞİKTAŞ'TAN BENFICA'DAN ORKUN KÖKÇÜ'YÜ TRANSFER ETMİŞTİ

Beşiktaş bu yaz transfer döneminde Benfica'da forma giyen bir başka milli futbolcu Orkun Kökçü'yü transfer etmişti.