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Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu sesleri: Transfer görüşmeleri başladı

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu sesleri: Transfer görüşmeleri başladı

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli futbolcu , bir sezonun ardından yurda dönebilir.

BEŞİKTAŞ, BENFICA İLE BU KEZ KEREM İÇİN MASADA

Kariyerine Benfica'da devam etmek istemeyen Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş bonservis konusunda Benfica ile anlaşması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine katacak.

BEŞİKTAŞ'TAN BENFICA'DAN ORKUN KÖKÇÜ'YÜ ETMİŞTİ

Beşiktaş bu yaz transfer döneminde Benfica'da forma giyen bir başka milli futbolcu Orkun Kökçü'yü transfer etmişti. 

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