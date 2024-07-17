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Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin, Bandırmaspor'a kiralandı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, 1 yıllığına Bandırmaspor'a kiralandı.

Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin, Bandırmaspor'a kiralandı

'ta Slovenya kampına dahil edilmeyen Kerem Atakan Kesgin, 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandı. 

Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan transfer açıklamasında "Profesyonel futbolcu Kerem Atakan Kesgin’in 1 yıllık kiralık olarak takımımıza katılması için kulübü Beşiktaş A.Ş ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

2022 yılında Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ilk yarısını Karagümrük'te, ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti.

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