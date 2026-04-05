Beşiktaş'ta korkutan sakatlık. Kafa travması nedeniyle hastaneye götürüldü
05.04.2026 21:19
Son Güncelleme: 05.04.2026 23:53
Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlık meydana geldi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, büyük bir mücadeleye sahne olurken siyah-beyazlılarda sakatlık yaşandı.
İlk devrenin son bölümünde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Murillo'nun tedavisi saha içinde yapıldı.
Beşiktaşlı Amir Murillo'nun Fenerbahçeli futbolcularla mücadeelsi.
Karşılaşmanın ilk yarısını tamamlanmasının ardından soyunma odasına giden Panamalı sağ bekin son durumu açıklandı.
KAFA TRAVMASI VE ÇATLAK RİSKİ
beIN Sports'un haberine göre 30 yaşındaki futbolcu, kafa travması nedeniyle kontrol için hastaneye götürüldü.
Amir Murillo'nun kafasında çatlak riskinin olduğu da belirtildi.
Deneyimli futbolcunun yerine ikinci yarının hemen başında Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.
MURILLO'DAN AÇIKLAMA: “HER ŞEY YOLUNDA”
Karşılaşmanın ardından bir paylaşım yapan Amir Murillo, durumunun iyi olduğunu aktardı.
Murillo'nun paylaşımında “Yanlış bilgi yaymayı bırakın, herhangi bir kırık yok; sadece bir darbe aldım, o kadar. Tanrı'ya şükür her şey yolunda.” ifadeleri yer aldı.