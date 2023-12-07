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Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi Omar Colley gelişmesi

Beşiktaş'ta dün akşam sakatlandığı belirtilen Omar Colley bugün yapılan tetkikler sonucunda durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gambiyalı stoper, hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde sahada olacak.

Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi Omar Colley gelişmesi

, Trendyol 'in 15. haftasında 'yi konuk edecek.

Antrenmanda sakatlanan Omar Colley'nin sakatlığının ciddi olmadığı ve antrenmanalra yeniden katılacağı belirtildi. Böylelikle Omar Colley, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek.

Siyah beyazlılarda Rashica, Masuaku ve Rosier’in tedaileri sürüyor. 3 oyuncu da derbide yok.

Takımla çalışmalara başlayan Bailly ve Ghezzal ise kesin durumları maç öncesi yapılacak son antrenmanda netleşecek.

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