Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi Omar Colley gelişmesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Antrenmanda sakatlanan Omar Colley'nin sakatlığının ciddi olmadığı ve antrenmanalra yeniden katılacağı belirtildi. Böylelikle Omar Colley, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek.
Siyah beyazlılarda Rashica, Masuaku ve Rosier’in tedaileri sürüyor. 3 oyuncu da derbide yok.
Takımla çalışmalara başlayan Bailly ve Ghezzal ise kesin durumları maç öncesi yapılacak son antrenmanda netleşecek.
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