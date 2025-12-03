Beşiktaş'ta kritik günde başrol Rafa Silva! Geleceği netleşecek

TAKIMDA KALACAK MI?

Yıldız isim, menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından Beşiktaş'ta kalıp kalmama kararını netleştirecek.

Siyah-beyazlı formayı son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinde terleten Rafa Silva, sonrasında oynanan üç karşılaşmada süre almamış ve bir süredir de ağrılarını öne sürerek antrenmana çıkmamıştı.