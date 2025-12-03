Beşiktaş'ta kritik günde başrol Rafa Silva! Geleceği netleşecek
03.12.2025 09:00
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ta yaklaşık bir aydır devam eden Rafa Silva krizinde bugün kritik bir önem taşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etmiş ve sahadan 3 puanla ayrılmıştı.
“KAZANACAĞIZ”
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Rafa Silva bireysel olarak çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
BUGÜN KRİTİK
Portekizli futbolcunun geleceğiyle ilgili bugün kritik bir önem taşıyor.
Beşiktaş'ta Rafa Silva, bir süredir takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürüyordu.
TAKIMDA KALACAK MI?
Yıldız isim, menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından Beşiktaş'ta kalıp kalmama kararını netleştirecek.
Siyah-beyazlı formayı son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinde terleten Rafa Silva, sonrasında oynanan üç karşılaşmada süre almamış ve bir süredir de ağrılarını öne sürerek antrenmana çıkmamıştı.
Rafa Silva'nın takım arkadaşı Tammy Abraham ile yaşadığı gol sevinci.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.