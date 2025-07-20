Beşiktaş'ta kriz yaratmıştı, Peters'ın yeni takımı resmen duyuruldu

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş, daha önce anlaşma sağladığını açıkladığı Kyle Walker-Peters’tan futbolcunun gelişini geciktirmesi nedeniyle vazgeçtiğini duyurmuştu.



Yaşanan bu durum sonrası Beşiktaş Kulübü, İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçildiğini açıklamıştı.



Yapılan bildiride şu ifadeler yer almıştı:



"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."