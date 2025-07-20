Beşiktaş'ta kriz yaratmıştı, Peters'ın yeni takımı resmen duyuruldu
Beşiktaş'ın transferinden son anda vazgeçtiğini açıkladığı Kyle Walker-Peters'ı yeni takımına imza attı.
West Ham United, Beşiktaş'ın son anda transferinden vazgeçtiğini açıkladığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ı renklerine bağladı.
Premier Lig ekibi Peters, transferini yayınladığı bir video ile duyurdu.
KWP is Claret & Blue 📈 pic.twitter.com/ThOvJ1Jo0T— West Ham United (@WestHam) July 20, 2025
NELER YAŞANDI?
Beşiktaş, daha önce anlaşma sağladığını açıkladığı Kyle Walker-Peters’tan futbolcunun gelişini geciktirmesi nedeniyle vazgeçtiğini duyurmuştu.
Yaşanan bu durum sonrası Beşiktaş Kulübü, İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçildiğini açıklamıştı.
Yapılan bildiride şu ifadeler yer almıştı:
"Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir. Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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