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Beşiktaş'ta Lugano mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Süper Lig'de alınan derbi mağlubiyeti sonrası ara vermeden Lugano maçının hazırlıkları başladı.

Beşiktaş'ta Lugano mesaisi başladı

, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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