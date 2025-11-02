Beşiktaş'ta maç sonu hakem isyanı: "Anlamakta zorlanıyoruz"
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar; 2-0 öne geçtiği maçta sahadan yenilgiyle ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın, 28. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Yalçın'ın yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Kaytaz'ın sözleri:
"KORUMA İÇGÜDÜSÜ VE PANİK"
"Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar."
"PLANIMIZ TUTTU"
"Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu."
HAKEM TEPKİSİ
"Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah."
