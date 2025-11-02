Beşiktaş'ta maç sonu hakem isyanı: "Anlamakta zorlanıyoruz"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.



Siyah-beyazlılar; 2-0 öne geçtiği maçta sahadan yenilgiyle ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın, 28. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Yalçın'ın yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Kaytaz'ın sözleri:



"KORUMA İÇGÜDÜSÜ VE PANİK"



"Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu. Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar."