Beşiktaş'ta maç sonu Italiano'ya övgü. "Hocamız tam bir çılgın"
23.07.2026 23:51
Beşiktaş takımı.
Beşiktaşlı futbolcular, Midtjylland karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Danimarka'daki rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
Karşılaşmadaki tek golün sahibi Orkun Kökçü ile yeni transferler Salih Özcan ve kaleci Alexander Nübel, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Kaptan Orkun Kökçü, şöyle konuştu:
“GOLE ÇALIŞMIŞTIM”
"Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz."
“ATMOSFER BENİ ETKİLEDİ”
"Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız. İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi."
Orkun Kökçü.
Salih Özcan ise şu ifadeleri kullandı:
“GURUR VERİCİYDİ”
"İnanılmaz bir atmosfer vardı. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak gurur verici bir histi. 2-3 gol ya da daha fazlasını atsaydık, ikinci maça daha rahat çıkabilirdik. Ama genel olarak zor bir maç olacağını düşünüyorum. Midtjylland'ın kaliteli bir takım olduğunu bugün de gördük. Biz ise yüzde yüzümüzü vereceğiz ve inşallah galibiyetle evimize döneceğiz.
“İNŞALLAH DEVAMI GELİR”
"Takımın performansı genel olarak çok iyiydi. 90 dakika boyunca oyunu gerçekten iyi kontrol ettik. Benim pozisyonum 6 numara. Elbette ben de gol atmak ve asist yapmak isterim ama ilk önemli olan takımın kazanması. Bugün de öyle oldu. İnşallah devamı da gelir."
Salih Özcan.
İlk maçına çıkan bir diğer isim kaleci Nübel ise teknik direktör Vincenzo Italiano'yu övdü.
Nübel'in sözleri şöyle:
“KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM”
"Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum."
“GOL OLSA İŞİMİZ ZORLAŞIRDI”
"Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savumma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik."
“HOCAMIZ TAM BİR ÇILGIN”
"Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi itiyor sürekli. Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim sahanın kenarında. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu, sürekli sahada olması bize çok yardımcı oluyor."
Alexander Nübel.