Beşiktaş'ta maç sonu Italiano'ya övgü. "Hocamız tam bir çılgın"

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, Danimarka'daki rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Karşılaşmadaki tek golün sahibi Orkun Kökçü ile yeni transferler Salih Özcan ve kaleci Alexander Nübel, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaptan Orkun Kökçü, şöyle konuştu:

“GOLE ÇALIŞMIŞTIM”

"Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz."

“ATMOSFER BENİ ETKİLEDİ”

"Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız. İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi."