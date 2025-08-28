Beşiktaş'ta maç sonu sıcak saatler: Adalı-Solskjaer görüşmesi sonrası yollar ayrıldı!

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle: "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SOLSKJAER NE DEMİŞTİ?



"Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum." diyen Solskjaer, "İstifa etme düşüncesi var mı, görevden alınma kaygısı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Ben hiç pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım. Şu an yapmamız gereken pazar günü durumu tersine çevirmek."