Beşiktaş'ta maç sonu sıcak saatler: Adalı-Solskjaer görüşmesi sonrası yollar ayrıldı!
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-1'in rövanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer’i basın toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısına çağırdı.
Adalı, Solskjaer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Adalı ile Solskjaer arasındaki toplantı sona erdi. İkili, kulüp binasından ayrıldı.
Görüşme sonrası Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.
Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
SOLSKJAER NE DEMİŞTİ?
"Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum." diyen Solskjaer, "İstifa etme düşüncesi var mı, görevden alınma kaygısı var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Ben hiç pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım. Şu an yapmamız gereken pazar günü durumu tersine çevirmek."
