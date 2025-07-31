Beşiktaş'ta maç sonu sitem: "Hiçbir zaman böyle oynamamalıyız!"

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, turnuvaya veda etti.



Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'ın böyle oynamaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Öncelikle çok üzgünüz. İstediğimiz performansı sergileyemedik. Bugün bazı şeyleri değiştirmek istedik, turu geçebileceğimizi düşündük. Bize yakışan şekilde oynamadık. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Sezon başındayız ama bahane değil. Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'nde oynayacağız. Beşiktaş buraları değil en üst seviyeleri hak ediyor. Mecburiyetten Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz." dedi.