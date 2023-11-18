Beşiktaş'ta Marcao gelişmesi: İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta seçim yaklaşırken bir taraftan devre arası transfer sezonu için çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Ser, İstanbul'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao ile buluştu.

Hürriyet'in haberine göre, Tarkan Ser'in yapılacak seçim sonrası kimin kazanacağına bakmadan Marcao'yu Beşiktaş'a hediye edeceğini açıkladı.

"MARCAO YAKIN DOSTUM, ALIP BEŞİKTAŞ'A HEDİYE EDERİM"

Tarkan Ser, "Marcao yakın dostum. Kim seçilirse seçilsin eğer ihtiyaç varsa Marcao’yu alıp hediye ederim. Beşiktaş’a hizmet etmek için illa yönetimde olmak zorunda değiliz..." diye konuştu.

13 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Sevilla, Galatasaray'dan transfer ettiği Brezilyalı stoper için 13 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Ancak, oyuncunun imza attığı günden bu yana sakatlıklarla mücadele ettiği ve düzenli forma şansı bulamadı.

27 yaşındaki oyuncu, Sevilla formasıyla sadece 11 maça çıkabildi.