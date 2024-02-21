Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi

Süper Lig'in 27'nci haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idman iki bölüm halinde yapıldı ve 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümü streching hareketleri ve top kapma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümü yarı sahada yapılan pasa dayalı taktik çalışma ile sona erdi.

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, ikinci bölümde salon çalışmasına geçti. Sahada kalan futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

MASUAKU TEDBİR AMAÇLI DİNLENDİRİLDİ

Siyah-beyazlı takımda, dizinde ağrıları bulunan Masuaku tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlığı devam eden Mustafa Hekimoğlu, Yakup Arda ve Tayfur Bingöl antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

