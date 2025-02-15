Beşiktaş'ta Mert Günok dalya dedi: Plaket ve Fair Play ödülü
Beşiktaş'ın tecrübeli filebekçisi Mert Günok'a siyah-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkmasından dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. Öte yandan milli kaleci TFF Fair Play ödülüne de layık görüldü.
Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.
Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Sanlı Sarıalioğlu, Futbol A Trabzonspor’la oynayacakları mücadele öncesinde Mert Günok’a plaket ve çiçek takdim etti.
FAIR PLAY ÖDÜLÜ
Öte yandan milli kaleci Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadığı maçın ardından taraftarların yanına giderek Bolu'daki yangın felaketi nedeniyle, "“Bugün yumruk yok, sadece alkış” ifadelerini kullanmasından dolayı TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ödülüne layık görüldü.
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