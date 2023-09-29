Beşiktaş’ta Mert Günok Konyaspor maçında yok

Beşiktaş Süper Lig’in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.



Geride kalan 6 maçta 8 puan kaybeden siyah beyazlılar, haftaya 10 puan ile 6. sırada giriyor.

MERT'İN YERİNE ERSİN



Yukatel Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok’un tedavisine başladı.



Tecrübeli kaleci, Konya deplasmanında görev yapamayacak. Mert’in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak.



Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Gedson Fernandes hazır durumda. Tedavisi tamamlanan Portekizli oyuncu, takımdaki yerini alabilecek.



Sakatlığı süren Rebic’in durumu ise belirsiz. Hırvat oyuncu Konyaspor kafilesinde yer almayabilir.

ERİC BAİLLY DÖNÜYOR



Statü gereği Adana Demirspor mücadelesinde oynayamayan Eric Bailly ilk 11’e geri dönüyor.



Fildişi Sahilli stoper, Konyaspor maçında görev yapabilecek.



Beşiktaş Konya deplasmanın ardından 5 Ekim perşembe günü Konferans Ligi’nde Lugano’yu konuk edecek.