Beşiktaş'ta Milot Rashica şoku. 3-4 hafta forma giyemeyecek

Beşiktaş 'a, Milot Rashica'dan kötü haber geldi. Kosovalı futbolcunun sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kosova Milli Takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica’nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Siyah-beyazlı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.