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Beşiktaş'ta Montero'ya teklif yağmuru

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'yu gelecek sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü. 25 yaşındaki stopere Süper Lig, Avrupa ve Portekiz pazarından teklifler olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Montero'ya teklif yağmuru

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçiren ve 'a geri dönen Javi Montero'ya teklifler gelmeye başladı.

Fotomaç'ın haberine göre, gelecek sezon planlamalarında yer almayan İspanyol stopere Süper Lig, Avrupa ve Portekiz pazarından teklifler olduğu öne sürüldü.

2025 yılında sözleşmesi bitecek olan Montero geçtiğimiz sezon Arouca'da 34 resmi maçta forma giydi.

Bu mücadelelerde 1 gol atıp, 1 asistlik katkı sağladı.

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