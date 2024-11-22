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Beşiktaş'ta Muçi'nin sakatlığında son durum: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi'nin Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Muçi'nin sakatlığında son durum: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

'ın futbolcusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde  sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği duyurulurken, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Akşam'ın haberine göre, Arnavut futbolcunun 7 Aralık'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıkan Muçi, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı. 

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