Beşiktaş'ta Muçi'nin sakatlığında son durum: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi'nin Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ın futbolcusu Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği duyurulurken, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Akşam'ın haberine göre, Arnavut futbolcunun 7 Aralık'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 resmi maça çıkan Muçi, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı.
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