Beşiktaş'ta Muci'ye teknik heyetten uyarı

Geçen sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Ernest Muci, bu sezon yedek ilk 11'de kendisine yer bulamadı.

Rafa Silva transferiyle beraber 10 numara pozisyonundaki yerini kaybeden Arnavut yıldızda bu durumun moral bozukluğu yarattığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un Muci'yi kanatlarda değerlendirirken, bu bölgelere bir türlü uyum sağlayamadığından dolayı toparlanmasını istedi.

Siyah-beyazlı teknik heyetin 23 yaşındaki yıldız oyuncuya performansını kanatta süre alarak yükseltmesi ve rekabete bu bölgede girmesi gerektiğini söyledi.