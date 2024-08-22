NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Muleka planı: ayrılık sonrası gelecek isim belli

Beşiktaş'ın Jackson Muleka'nın transferi için Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'la anlaştığı belirtildi. Siyah-beyazlıların Muleka'nın ayrılığı sonrası Chelsea'den Angelo'yu kadrosuna katması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Muleka planı: ayrılık sonrası gelecek isim belli

çalışmalarını sürdüren 'ta Jackson Muleka'yla yollar kısa süre içinde ayrılabilir.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Muleka'nın transferi için Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Kholood'la anlaştığı, kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Al-Kholood'un ligde kalması halinde ise Suudi Arabistan ekibinin 1.5 milyon euro daha ödeyip Muleka'nın bonservisini alacağı ifade edildi.

MULEKA SONRASIN ANGELO AÇIKLANACAK

Haberde, Beşiktaş'ın Jackson Muleka'yla yollarını resmen ayırdıktan sonra Angelo'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolu için Chelsea'yle satın alma opsiyonu için görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...