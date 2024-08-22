Beşiktaş'ta Muleka planı: ayrılık sonrası gelecek isim belli

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jackson Muleka'yla yollar kısa süre içinde ayrılabilir.



Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Muleka'nın transferi için Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Kholood'la anlaştığı, kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeneceği belirtildi.



Al-Kholood'un ligde kalması halinde ise Suudi Arabistan ekibinin 1.5 milyon euro daha ödeyip Muleka'nın bonservisini alacağı ifade edildi.



MULEKA SONRASIN ANGELO AÇIKLANACAK



Haberde, Beşiktaş'ın Jackson Muleka'yla yollarını resmen ayırdıktan sonra Angelo'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı kaydedildi.



Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolu için Chelsea'yle satın alma opsiyonu için görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

