Beşiktaş'ta Ndidi endişesi: Transferi bekletme nedeni ortaya çıktı

Wilfred Ndidi transferi için oyuncuyla ve kulübü Leicester City ile anlaşan Beşiktaş'ta bekleyiş sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ndidi için devreye son anda La Liga ekibi Real Betis girdi.



İspanyol kulübü, Wilfried Ndidi'ye resmi teklif sundu fakat Leicester City ile henüz bonservis pazarlığında bir sonuca ulaşamadı.



Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi bu gelişme olarak gösterilirken, Siyah-Beyazlılar hem oyuncuyla hem de kulübüyle daha önce anlaşma sağladığı için transferde hâlâ en güçlü aday konumunda yer alıyor.



ÜÇ İSİM SON ANDA GELMEDİ



Beşiktaş bu transfer döneminde Osayi Samuel, Walker Peters ve Cajuste ile anlaşmış ancak transferler son aşamada iptal olmuştu.