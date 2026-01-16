Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'un ayrılığının perde arkası, bir veda daha yaşanacak
16.01.2026 09:07
Son Güncelleme: 16.01.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'un ayrılık sürecinin ayrıntıları belli oldu. Siyah beyazlılarda Rafa Silva'nın ayrılığı da her an yaşanabilir. İşte ayrıntılar ve ayrılıkların perde arkası...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek hafta 2-3 transferin gelebileceğini söyledi.
Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Yalçın, “Yollarımızı ayırdığımız oyuncular gelecek planlamamızda olmayan oyunculardı. Bir tek Paulista ailevi nedenlerle ayrıldı. Onun haricindekileri planlamamızda düşünmüyorduk. Ayrılacak 1-2 oyuncu daha var. Rafa Silva da ayrılabilir. Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“KARARI BEN VERDİM, AÇIKLAMALARI BENİ ÜZDÜ"
Necip Uysal ve Mert Günok'un takımdan gönderilmesi ile ilgili de konuşan Yalçın, "Kararı ben verdim. Necip ve Mert'ten ayrılmak durumundaydık. Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. ‘İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz’ dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok." diyerek sözlerini tamamladı.
Sergen Yalçın, Keçiörengücü maçında kulübede
“KARİYERİME BU FORMA ALTINDA NOKTA KOYACAĞIM”
Necip Uysal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim. Umutlarım, hayallerim, sevinçlerim, üzüntülerim hep bu renklerle oldu. İnandığım ilkelerle, doğrudan ve dürüstlükten ayrılmadan yaşamaya gayret ettim. Hayat bana şanlı Beşiktaş takımının kaptanı olmayı nasip etti; ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım. Bu 22 yılda saygıda kusur etmemeye gayret ettim, her zaman elimden gelenin en fazlasını yaptım
Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım."