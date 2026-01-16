Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'un ayrılığının perde arkası, bir veda daha yaşanacak

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek hafta 2-3 transferin gelebileceğini söyledi.



Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Yalçın, “Yollarımızı ayırdığımız oyuncular gelecek planlamamızda olmayan oyunculardı. Bir tek Paulista ailevi nedenlerle ayrıldı. Onun haricindekileri planlamamızda düşünmüyorduk. Ayrılacak 1-2 oyuncu daha var. Rafa Silva da ayrılabilir. Önümüzdeki hafta içinde 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“KARARI BEN VERDİM, AÇIKLAMALARI BENİ ÜZDÜ"



Necip Uysal ve Mert Günok'un takımdan gönderilmesi ile ilgili de konuşan Yalçın, "Kararı ben verdim. Necip ve Mert'ten ayrılmak durumundaydık. Necip'le ben değil Serkan Reçber konuştu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk, durumu onun kontrolüne bıraktık. O da 'ben oynamak istiyorum' gibi konuşmuş ama kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Artık işin karşı tarafına geçmek durumunda. Yaş olarak o pozisyona gelmiş. Aradım, ulaşamadım gibi tek taraflı düşünüp tek taraflı konuşması; Necip'in açıklamaları beni çok üzdü. ‘İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz’ dedik. Oynamak istediğini söyledi. Biz ise kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Bunda kötü niyet yok." diyerek sözlerini tamamladı.