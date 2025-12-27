Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı kalma sebebi açıklandı! Başkan Serdal Adalı duyurdu

"SKOR GEÇİCİ, OYUN KALICIDIR"

Başkan Adalı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük. Bu konuda hocamız Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesinin sadece an meselesi olduğunu görüyoruz. Skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir. Takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz."

"YENİ YILI ZAFERLE SELAMLAMAYA HAZIRLANIYORUZ"

"Yılın son derbisini deplasmanda kazanarak hepimizi gururlandıran futbol takımımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum. Yılı, şanımıza yakışır bir derbi galibiyetiyle uğurladık. Şimdi 4 Ocak'ta parkedeki derbiyle, yeni yılı zaferle selamlamaya hazırlanıyoruz. Büyük taraftarımızın ve tüm camiamızın ve yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2026 yılının her branşta kupalarla, madalyalarla taçlanan bir yıl olmasını temenni ediyorum."