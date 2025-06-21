Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul yapılacak

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak.



ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

Çoğunluk aranmaksızın yarın düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başlayacak.



Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.