Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in büyük heyecanı: İlk derbisinde hedef kötü seriyi noktalamak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.



Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor.



Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.



BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda dört futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak.



Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.



5 OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta beş futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



LİGDE SON 2 MAÇI KAYBETTİ



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Ligin 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maçı kaybetti.



Ligde oynadığı son iki müsabakada sahada eksik kalan rakiplerine karşı kazanamayan "Kara kartal", derbiden galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.



SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.



Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı.



Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.



GALATASARAY'A KARŞI SON 3 MAÇINI DA KAYBETTİ



Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibine Süper Lig'de oynadığı son üç maçta mağlup oldu.



Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda oynanan iki lig maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1, sahasında da 1-0 yenilmişti.



Beşiktaş, sezonun ilk yarısında ise RAMS Park'ta oynadığı derbiyi yine 2-1'lik skorla kaybetmişti.



SEZON BAŞINDA FARKLI KAZANDI



Beşiktaş, sezon başında yapılan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 mağlup etti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu kaydetmişti.



Beşiktaş bu sonuçla, Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürmüştü.



EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM



Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda.



Ligde bu istatistikte zirvede ise lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, 26 müsabakada 23 gol yedi.



Beşiktaş ise ligde 26 karşılaşmada 26 kez topu ağlarında gördü.



"Kara kartal" rakip fileleri ise 39 kez sarsmayı başardı.



ARROYO VE RICARDO'NUN DERBİ HEYECANI



Beşiktaş'ta Keny Arroyo ile Elan Ricardo, Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.



Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek.



Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı giyecek. Genç oyuncu, Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş formasını bu derbide giyen üçüncü Kolombiyalı olacak.



YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI SÜRÜYOR



Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlı kulübün isteğine rağmen müsabakaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı hakem atanmaması tartışmaların büyümesine neden oldu.



Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, derbi maça hakem Yasin Kol'u atayan TFF'yi yaptığı açıklamada sert ifadelerle eleştirdi.



Öte yandan, Beşiktaş Kulübünün derbi maça dünyaca ünlü yabancı emekli bir hakemi getireceği öğrenildi.



Yabancı hakemin, derbiyi başkanla beraber izleyeceği ve maçtan sonra tartışmalı pozisyonları kulübün sosyal mecralarında değerlendireceği aktarıldı.